Marmarabirlik bu yıl 730 milyon lira ciro hedefliyor

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bu yıl 45 bin ton ürün satmayı ve 730 milyon lira ciroya ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu.

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, Birliğin 2018-2019 İş Yılı Olağan Genel Kurulu toplandı.

Asa, genel kurulda yaptığı konuşmada, geçen iş yılında ortakların gerçekten uzak rekolte beyanı vermesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığını belirtti.

Kampanya sonunda ürün alımlarında kota ile ilgili sıkıntı olmadığını bildiren Asa, "2019-2020 ürün alım kampanyasında, rekolte beyanı veren ortak sayısı 23 bin 643. Hiç ürün teslim etmeyen ortak sayısı 1704. Yüzde 50'sini teslim etmeyen ortak sayısı 3 bin 390. Kotasını tamamlamayan ortak sayısı 13 bin 378. Toplam 19 bin ortak, taahhüdünü yerine getirmemiş. Bu rakamlara bakarsak kota nerede?" ifadelerini kullandı.

Ürün alım fiyat politikalarıyla ilgili bilgi veren Asa, şöyle devam etti:

"Tarım İlçe Müdürlükleri ve Ziraat Odaları tarafından 1 kilogram zeytin üretim maliyeti 4,35 lira olarak açıklanmıştı. Marmarabirlik, taban fiyatı 5,45 lira, tavan fiyat ise 13,10 lira olmak üzere ortalama alım 8,5 lira olarak gerçekleşti. Piyasa koşullarının 2 lira üzerinde fiyatla ürün alımı yapılmış ve ortaklara destek verildi. Gübre ve zirai ilaç dağıtımında kullanmak ve hasat döneminde teslim edilecek ürün bedellerinden kesilmek üzere ortaklara 62 milyon lira kredi limiti tahsis edildi. Ayrıca ortaklara ürün vadeli olarak toplam 8,5 milyon liralık sigorta poliçesi düzenlendi ve vade farkı uygulanmadı."

- "2020-2021 sezonunun 'var yılı' olacağını öngörüyoruz"

Marmarabirlik'i bir gıda devi yapmayı hedeflediklerine dikkati çeken Asa, peşin ve kısa vadeli az ürün almak yerine, imkanlar dahilinde düzenli bir ödeme ile daha çok ürün almayı tercih etmek gerektiğini kaydetti.

Bu nedenle ortakların kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli düşünmesi gerektiğine değinen Asa, "2019 yılında 7 bin 200 tonu ihracat olmak üzere, toplam 39 bin 500 ton ürün satışı gerçekleştirildi. 2020 yılında toplam 45 bin ton ürün satmayı ve 730 milyon lira ciroya ulaşmayı planlıyoruz. 2023 vizyonumuz olan 50 bin ürün satışı ve 1 milyar lira ciro hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Yaklaşan 2020-2021 ürün alım kampanyası hakkında da değerlendirmede bulunan Hidamet Asa, şunları kaydetti:

"Lokal kayıplar olsa da 'var yılı' olacağını öngörüyoruz. Ürün alımlarına başlamadan önce arz talep dengesi, salamura ve taze ürün alım fiyatları değerlendirilerek fiyatlar belirlenecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bu kampanya döneminde de ortaklarımız mağdur edilmeyecektir. Sofralık zeytine devlet tarafından ilk defa prim desteği verildi. Zeytin üretiminde sürekliliğin olması için desteğin 0,15 kuruş artırılması gerekli. Ayrıca üreticinin kullandığı zirai ilaçta KDV oranının düşürülmesi gerekiyor. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve sürdürülebilir bir üretimin yapılabilmesi ancak teknolojik yöntemlerin kullanılmasıyla mümkündür. Zeytin üreticilerinin birim alan ve ağaç başına verimliliği artırması gerekir. Marmarabirlik olarak ekosisteme de katkı sağlayacak, sürdürebilir tarıma her türlü desteğe hazırız."