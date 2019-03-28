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Marmarabirlik 2019’u önemsiyor

2018 yılında kurulduğu günden bugüne en yüksek ürün alım miktarını gerçekleştiren Marmarabirlik, 2019yılında satışlarını artırmak üzere, bayi satış temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

28 Mart 2019 Perşembe 09:59
Marmarabirlik 2019’u önemsiyor

2018 yılında kurulduğu günden bugüne en yüksek ürün alım miktarını gerçekleştiren Marmarabirlik, 2019yılında satışlarını artırmak üzere, bayi satış temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda satışların önemine dikkat çeken Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Ürün alımı olarak geçtiğimiz kampanya dönemindeki miktarı alabilmemiz için 2019 yılında en az40 bin ton ürün satmamız gerekir” dedi.


8 Kooperatifi ve 32 bin ortağı ile üretmeye ve büyümeye devam eden Marmarabirlik 2019 yılında da hedefini yüksek tutuyor. Başköy tesislerinde gerçekleştirilen ve 302 bayi satış personelininbilgilendirme toplantısında konuşan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, önemli mesajlar verdi.


2019/2020 ürün alım kampanyasına çok ciddi bir şekilde hazırlandıklarına veürün satışının Marmarabirlik için taşıdığı öneme vurgu yapan Asa,“2019 Yılını önemsiyoruz, Marmarabirlik bir dönüm noktasında. Son ürün alım kampanyasında 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik.2019 yılında 40 bin ton ürün satmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl bölgemizde‘var’ yılıydı. Bu sene de zeytin ağaçlarının durumuna baktığımızda yine ‘var’ yılı olacağını öngörmekteyiz. Marmarabirlik’in geçtiğimiz kampanya döneminde alınan ürünmiktarı kadar alabilmesi için en az 40 bin ton ürün satmalıdır” dedi.


Bayilerin distribütörlük anlamındadiğer gıda markalarının da satışını yaptığını söyleyenBaşkan Asa, “ Zeytin üreticisi ve Marmarabirlik açısından 2019 yılı çok önemli.Bayilerimizin, siz satış temsilcilerimizin 2019 yılında önceliğiniz Marmarabirlik olsun. Siz bizim sahada gözümüz kulağımızsınız. Yaşanacak sıkıntıları ve müşteri taleplerini dikkate almanızı ve bize aktarmanızı istiyoruz. Değişen Dünya’da hızla değişim gösteren satış yöntemlerinin olduğunu görmekteyiz. Eski satış yöntemleri artık geçerliliğini yitiriyor. Kendimizi geliştirmek ve değişime ayak uydurmak zorundayız” dedi.


Marmarabirlik sayesinde ülkemizde kooperatifçilik’in yükselen bir değer olmaya başladığını belirten Başkan Hidamet Asa,” Eğer ürün satamazsak, ürün alamayız. Kooperatifçilikte işin kuralı aldığınız ürünü satabilmektir. Eğer satamazsak önümüzde ki ürün alım kampanyasında üreticilerimizsıkıntı yaşar, bunun için 2019’u ve satışları önemsiyoruz. Artan Dünya rekabetinde ancak takım çalışmasıyla ayakta kalmak mümkündür. Biz sizlerle birlikte bir ekibiz. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz” dedi.


Bu arada Marmarabirlik Pazarlama Müdürlüğü, 6 Mayıs’ta başlayacak Ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Zeytin ve türevlerini içine alan‘Ramazan Kampanyası’ ile ilgili de konuşan Başkan Asa,“Ramazan ayı, bereket ayıdır. Marmarabirlik kalitesi ile sofraların değişmez markası olmaya devam edecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:59
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