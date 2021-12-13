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Aktüel Marmara ve Kuzey Ege için uyarı
Aktüel

Marmara ve Kuzey Ege için uyarı

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 13:23:00 -
Marmara ve Kuzey Ege için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İki bölgede de fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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