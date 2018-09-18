Marmara ve Egeye kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Bursa: Parçalı bulutlu 26

Antalya: Az bulutlu 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Az bulutlu 34