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Aktüel Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Aktüel

Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:21:44 -
Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın cuma günü gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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