  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?
için kalan
Aktüel

Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu 19 Mayıs vesilesiyle eserler seslendirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:37:25 -
Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu 19 Mayıs vesilesiyle eserler seslendirdi

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle seslendirdiği 3 eseri dinleyicilerin beğenisine sundu.

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu'nun Prof. Dr. Mustafa Uslu'nun şefliğinde, İstiklal Marşı, İzmir'in Kavakları türküsü ve Gençlik Marşı eserlerini evlerde yapılan kayıtlarla seslendirdiği belirtildi.

Topluluk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle seslendirdiği 3 eseri ülkenin, Türk gençlerinin ve üniversite camiasının beğenisine sundu.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nün projesinde gerçekleştirilen emek unsuru çalışmada üniversitenin akademisyenlerinden ve öğrencilerinden oluşan tecrübeli ve kalabalık bir sanatçı topluluğu yer aldı.

Türk Müziği ve Batı Müziği çalgılarını kullanarak çok sesli düzenlenmiş türküleri, şarkıları, marşları, ilahileri konserlerinde seslendiren Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu iki yıl önce rektörlük bünyesinde kuruldu ve çok sayıda konsere imza attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı