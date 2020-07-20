Marmara Türkiye’nin otomotiv üssü oldu! Üretim ve ihracata liderlik damgası

Dev otomotiv şirketlerini buluşturan Marmara Bölgesi’ne yatırım yağıyor. Yüz binlerce otomobil ile ticari taşıtın üretimine sahne olan Kocaeli ve Sakarya, ihracata olumlu katkı sunuyor.

Firmalar yakın takipte

Yerli otomobilin imal edileceği Bursa da yerli ve yabancı firmalar tarafından yakın takibe alınmış durumda. Firmalar, ilde yerlerini almak için yarış halinde. Otomotiv sanayiinin kalbi olan Marmara’nın belli başlı illeri ve öne çıkan yönleri şöyle:

-Bursa’da pek çok otomotiv firması yer alıyor. Bu firmalardan Oyak Renault’nun fabrikalarında her sene 380 bine yakın otomobil ve 920 bin motor üretiliyor. Fabrikalarda yerli operatörler tarafından imal edilen otomobil ve mekanik aksamlar 60’ı aşkın ülkeye gönderiliyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yerli SUV ve sedan tipi arabaların üretileceği Gemlik ise limanlarıyla Marmara’yı dünyaya bağlıyor. İlçe yerli arabaların servis ve nakliye giderlerini aşağı çekmeye aday. Bursa’da önemli yatırımları olan Tofaş ve Karsan da otomobillerini, ticari taşıtlarını tüketiciyle buluşturuyor.

Ekonomiye dev katkı

-Kocaeli’nde Hyundai Assan’ın 5 atölyeli fabrikası var. Fabrikadan peş peşe i10 ve i20 model otomobiller çıkıyor. 2019’da üretimden satışları 11 milyar liraya varan Hyundai Assan onlarca ülkeye ihracat yapıyor. Bünyesinde 2 bin 500’ü aşkın eleman barındırıyor.

Anadolu Isuzu da Çayırova’da kamyonet, kamyon, otobüs üretiyor. Firmaya ait Novociti Life model otobüsler; Polonya, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Gürcistan yollarında. Gelinen aşamada Honda Türkiye Gebze’den, Ford Otosan ise Gölcük’ten yeni ve yenilikçi ürünlerini dünyaya tanıtıp sunuyor.

İstihdama büyük destek

-Sakarya’da Toyota Türkiye’nin fabrikası söz konusu. Fabrika rekorlarla anılıyor. Her yıl 150’den fazla ülkeye otomobil satışı gerçekleştiren Toyota Türkiye, 5 bin 500 çalışanıyla da ülke istihdamına destek sağlıyor. Şirket, 1990-2019 döneminde 2 milyon 603 bin 420 adet araç üretti. 2 milyon 173 bin 877 araç ihraç etti karşılığında 33 milyar 440 milyon dolar gelir sağladı. Otokar, Türk Traktör ile Tırsan da Sakarya’da istihdamı artıran diğer ticari taşıt üreticileri.

İstanbul'da üretim yapıyor

-Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’da ise Mercedes-Benz’in otobüs fabrikası mevcut. Belediyelere ve seyahat acentelerine otobüs tedarik eden bu fabrikaya yakın ilçeler ise yan sanayii firmalarıyla dolu.

Yerli batarya paketiyle çıkacak

Yerli otoda hedeflenen yüksek performansı gerçekleştirecek batarya ve e-güç ünitesi mimarisinin geliştirilmesine odaklanıldı. Farklı paketlerle 300 ve 500 kilometrenin üzerinde menzil sağlayacak, ileri teknolojiye sahip bataryanın tasarımında da sona yaklaşıldı. Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, yerli otoda üretimin başlangıcından itibaren batarya modül ve paketleri yerlileştireceklerini belirtti.