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Aktüel Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'in bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Aktüel

Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'in bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 10:20:00 -
Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'in bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülen bölgenin Trakya bölümünde çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

Öğleden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Trakya geneli, geceden itibaren Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'in bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Öte yandan, bugün yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

 

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