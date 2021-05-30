  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Marmara Denizi'ndeki müsilaj için Başkan Yılmaz harekete geçti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz duyurdu: Kapatıyorum
Hafter'e flaş çağrı: Elini çek
Rebrov'un eşi Fenerbahçe'yi açıkladı: Gizli saklı bir şey yok
Gündem Marmara Denizi'ndeki müsilaj için Başkan Yılmaz harekete geçti
Gündem

Marmara Denizi'ndeki müsilaj için Başkan Yılmaz harekete geçti

Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 18:20:00 -
Marmara Denizi'ndeki müsilaj için Başkan Yılmaz harekete geçti

Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek Körfezi’ndeki müsilajı toplamak için gemi gönderdi.

Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajları toplamak üzere gemi Erdek Limanı'na geldi. AK Parti Erdek İlçe Başkanvekili Musa Alioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Aliağa’dan kiralanan “Başaran 2” isimli geminin, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü çalışmalarına başlayacağını belirterek, şu bilgiyi verdi:

“Büyükşehir Başkanımız Yücel Yılmaz, müsilaj konusuna büyük önem veriyor. Gönderdiği gemi, bölgemizde 1 ay kalacak. Gemi, müsilaj çalışmalarını önce Ocaklar’dan başlatacak, sonra Erdek merkez ve turistik kırsal mahallerinde çalışmaları yürütecek. Erdek’te turizm sezonunun canlı geçmesini diliyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay