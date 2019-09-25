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'Marmara Denizi'ndeki deprem öncü mü bilemeyiz'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara Denizi'ndeki deprem hakkında, "Öncü mü bilemeyiz çünkü depremi önceden bilme şansımız yok. Sadece izleyerek bazı yorumlar yapabiliriz." dedi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:56
'Marmara Denizi'ndeki deprem öncü mü bilemeyiz'

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Öncü mü bilemeyiz çünkü depremi önceden bilme şansımız yok. Sadece izleyerek bazı yorumlar yapabiliriz." dedi.

Karabük Üniversitesi ve Karabük AFAD tarafından düzenlenen "Uluslararası Afetler Üzerine Bilim ve Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu'' başladı.

Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Ersoy, dünkü depremin Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olduğu için endişelendiklerini söyledi.

Dünyada her yıl milyonlarca, Türkiye'de ise her yıl 24 bin deprem olduğunu aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Hissedilebilir, yani 4'ten büyük olanlar ise 130 civarında. Marmara Denizi'nin içinden, Kuzey Anadolu fayının bir parçası İzmit Körfezi'nden geliyor. Diğer taraftan Tekirdağ çukurundan Saros Körfezi'ne doğru hareket ediyor. 1912'de Şarköy'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bir de 1999'da Kocaeli ve Düzce'de meydana gelen depremler var. Bir ucu İzmit Körfezi'nin içerisinde. Deprem bilgimiz bize şunu söyler; kırılan yer uzun süre bir daha kırılmaz çünkü gerilim boşalmıştır. Ancak İzmit Körfezi'nin ucunda, Tekirdağ çukurunun ucunda bir gerilim var. Tekirdağ çukurunun ucunda dün 4,6 büyüklüğünde deprem oldu."

Ersoy, dünkü depremin kaygı verici olduğunu dile getirerek, "Öncü mü bilemeyiz çünkü depremi önceden bilme şansımız yok. Sadece izleyerek bazı yorumlar yapabiliriz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 4 büyük deprem senaryosu olduğunu aktaran Ersoy, bu senaryoya göre en büyüğü 7,7 büyüklüğünde bir depremin olabileceğini kaydetti.

Ersoy, tarihsel olarak bakıldığında Marmara'da bir yıl içerisinde çifte depremler olduğunun görüldüğünü anlatarak, "Böyle bir tehlike de var. Marmara'yı neden önemsiyoruz? İstanbul'da 15, Marmara çevresinde 26 milyon insan yaşıyor. 6 milyon konut var. Sanayi orada. Dolayısıyla Marmara'daki bir deprem ülkemizin milli güvenlik sorunudur. Yönetilmesi zor olan bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel de 1999 Marmara Depremi'nden sonra afetlerle ilgili tedbirler alınması konusunda önemli çalışmalar yapıldığını, kentsel dönüşüm projelerine önem verildiğini aktardı.

Alanında uzmanların sunumlar yapacağı sempozyum, 27 Eylül'de sona erecek.

 

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:56
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Tekirdağ
  4. Kocaeli
  5. İstanbul
  6. Prof. Dr. Şükrü Ersoy
  7. deprem
  8. Marmara Denizi
  9. Anadolu Ajansı

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