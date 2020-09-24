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Aktüel Marmara Denizi'ndeki deprem
Aktüel

Marmara Denizi'ndeki deprem

Marmaraereğlisi Kaymakamı Zehin: - "Depremle ilgili bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:43:32 -
Marmara Denizi'ndeki deprem

TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, Marmara Denizi'nde yaşanan depremle ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Zehin, AA muhabirine, Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtilerek, "Depremle ilgili bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimizi herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır tutuyoruz." dedi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ise belediye binasında çok az kişinin depremi hissettiğini, şu ana kadar bir olumsuzluğun yaşanmadığını dile getirdi.


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