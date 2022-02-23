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Yaşam Marmara Denizi'nde müsilaj mı oluştu? Müsilaj son durum
Yaşam

Marmara Denizi'nde müsilaj mı oluştu? Müsilaj son durum

2021 yılında Marmara Denizi'nde ciddi bir müsilaj bir diğer adıyla deniz salyası sorunu yaşanmış, alınan önlemlerle sorun ortadan kaldırılmıştı. Son günlerde sosyal medyada Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj görüldüğü yönünde iddialar yer almaya başladı. Peki, Marmara'da müsilaj bitti mi? Müsilaj bu yılda olur mu 2022

Yeniakit Publisher
2022-02-23 14:58:00 - 2022-02-23 14:58:54
Marmara Denizi'nde müsilaj mı oluştu? Müsilaj son durum

Son günlerde Marmara Denizi’nde yeniden müsilaj sorunu yaşandığı konusu ileri sürüldü. Konu hakkında açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi.

Marmara Denizi'nde yine müsilaj mı oluştu? Müsilaj son durum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Kurum, "Yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları, 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi" ifadesini kullandı.

Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj olmadığını kaydeden Bakan Kurum, "Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir" dedi.

 

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