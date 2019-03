Marmara Denizi’nde yapay resiflerle balık nüfusu artacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denizlerdeki balık popülasyonunu arttırmak amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde Marmara Denizi Prens Adaları Yapay Resif Uygulaması’nın açılış töreni Maltepe Vapur İskelesi’nde başladı. Bakan Pakdemirli denize açılarak, proje kapsamında denize ilk beton blokları bıraktı.

Denizlerde hızla azalan balık popülasyonunu yeniden artırmak için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmara Denizi’nde oluşturulacak yapay resiflerle balıkların yaşaması ve çoğalması için gereken alanları sağlayacak. Çalışmalar kapsamında Prens Adaları Yapay Resif Uygulaması’na Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle başlandı. Törene Maltepe ve çevre ilçelerden gelen yerel yöneticilerin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve bürokratlar ile çok sayıda balıkçı ve vatandaş katıldı. Maltepe sahilindeki Adalar ikmal iskelesinde gerçekleşen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, “İlk etapta 2 bin 500 resif bloğunun uzmanlar eşliğinde belirlenen alanlara bırakılarak bilimsel olarak izlenecek ve sonuçları yeni yapay resif bölgelerine ışık tutacak canlı bir laboratuvar ortamı oluşturulacak. Ayrıca, özellikle kıyı balıkçısının ekonomisine büyük katkı sağlayacak” dedi.

"Bir nevi, balıklara TOKİ yapıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Yapay resif nedir? Arkadaşlar tabi çok teknik konuşuyorlar, teknik açıklıyorlar ama vatandaşın anlayacağı lisanla biz balıklara sosyal konut yapıyoruz. Yani bir nevi, balıklara TOKİ yapıyoruz. Burada 2 bin 500 adet beton bloğu denize bırakacağız ve balıkların yaşayacağı bir alan oluşacak. Balığı yeterince yemiyoruz. Dünyada ortalama 20 kilo balık yenirken, Türkiye’de 6 - 7 kilogram balık yiyoruz. Avcılığın daha serbest olduğu dönemlerde, bunu fazlasıyla tüketmemiz lazım. Avrupa ile Türkiye’yi kıyasladığımızda da, deniz balık avcılığında 6. sıradayız, ilk su balığında 1. sıradayız, yetiştiricilikte de 2. sıradayız. Yetiştiricilikte ciddi bir mesafe kat ettik. Geçen yıl 315 bin ton üretimimiz var. 2023 hedefi olan 1 milyar dolar hedefini neredeyse yakaladık. Şimdi yeni bir hedef koyduk, 2023’te 2 milyar dolar ve 600 bin ton balık üretimi gerçekleştireceğiz. Balıkçılarımızın hem avcılık, hem yetiştiricilik noktasında sürdürülebilir geliri bizim için çok önemli ancak elbette ki koruma - kullanma dengesinde. Bir yandan düzenli balıklandırma yapıyoruz, bir yandan da 10 milyar lira bu işe destek verdik. Su ürünleri ihracatımız 2002’de 27 bin tonken, bugün 177 bin tona geldi ve 95 milyon dolardan 952 milyon dolara geldi. 2019’da inşallah 1,1 milyar dolar ihracatımız olacak. Bakanlığımızın uhdesinde olan bir de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müz var. Meteoroloji de aslında balıkçılığın her şeyi. Çok yakın zamanda Piri Reis adında bir yerli yazılımı devreye koyuyoruz. Hava ve denizle alakalı her konuda, açacağımız internet sitesinden her türlü bilgiyi balıkçılarımız alıyor ve ulaşıyor olacaklar. İstanbul’un balıkları ve balıkçılarını, kendisi de denizci olan Sayın Başkanım Binali Yıldırım’a emanet ediyorum. Daima balıkçıların yanında olan, sizlerden de desteğini hiçbir zaman esirgemeyen en büyük reisimiz, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da bu vesileyle teşekkürü bir borç biliyorum.”

“Hem yumurta, hem yavru sayısında mutlaka artış yaşanacak”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım ise şunları söyledi:

“Marmara’da Adalar, Maltepe, 22 tane ilçemiz denize doğrudan kıyısı olan ilçeler. Bu ilçelerimiz için Marmara Denizi’nin imkanlarından en iyi şekilde yararlanmak ve su ürünlerinde bolluğu bereketi sağlamak önemli. Tarım ve Orman Bakanı’mıza, ekibine çok teşekkür ediyoruz. Marmara Denizi’ne bolluk bereket getirecek bu yapay resifleri, bu projeyi İstanbul’a kazandırdıkları için. Burada yanlış avlanmadan kaynaklanan, deniz canlılarının yok olmasının da bu vesileyle önüne geçmiş olacağız. Yapay resifler, su ürünleri avcılığının sürdürülebilir olması için ciddi bir imkan, ciddi bir adım olacak. Hem yumurta, hem yavru sayısında mutlaka artış yaşanacaktır. Sonuçları birkaç yıl içinde net olarak göreceğiz. Deniz canlı çeşitliliğini geliştirecek, deniz ürünlerindeki yanlış avlanmanın önüne geçecek, adeta denizde balıklar için bir yuva görevi görecek bu resiflerin Marmara’nın zenginliğine büyük bir zenginlik katacağına yürekten inanıyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kendisini ve beraberindeki heyeti beton blokların denize bırakılacağı alana götüren Erke Han adlı yolcu teknesine binerek dümenin başına geçti. Beton blokların bırakılacağı alana kadar tekneye kaptanlık yapan Bakan Pakdemirli, teknenin telsizini kullanarak çevredeki balıkçılara seslendi. Alana gelindiğinde ise Bakan Pakdemirli, sistemi kontrol eden kumanda düzeneğinin bulunduğu başka bir tekneye geçti. Kumandanın başına geçen Pakdemirli, Prens Adaları Yapay Resif Uygulaması’nın ilk iki beton bloğunu denize bıraktı. Bu sırada çevredeki tekneler korna sesleriyle coşkuya katıldı.