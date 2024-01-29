Marmara Denizi’nde petrol arama sonrası Türkiye bu haber ile çalkalanıyor! Gabar'da günlük petrol detayı

Türkiye petrol arama ve çıkarma faaliyetlerini hızlandırdı. 2024’ün sonu için Gabar’dan günlük 100 bin varil petrol çıkarma hedefi konuldu. Yeni açılan kuyularla birlikte Şırnak’taki aktif kuyu sayısı 28’e yükseldi. Bu haber sonrası detaylar araştırılmaya başladı! İşte merak edenler için detaylar...

Türkiye’nin yeni petrol üssü olarak anılan Gabar’da günlük 100 bin varillik hedefe yaklaşıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar’da günlük petrol üretiminin 35 bin 61 varile yükseldiğini bildirdi. TPAO’nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2024 yılı sonu hedefinin 100 bin varil olduğu da ifade edildi.

Geçen aralık ayında 150 milyon varillik net petrol rezervinin keşfedildiği Gabar Dağı’ndaki Şehit Esma Çevik Petrol Sahası ve yine Gabar’da Türkiye’nin en kaliteli petrolünün keşfedildiği Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nda üretim tüm hızıyla devam ediyor. Bu iki sahada iki yıl içinde 100 üretim kuyusu açılması öngörülüyor. 2024 sonunda da Gabar’daki sahalardan günlük 100 bin varil üretime ulaşılması hedefleniyor.

28 KUYUDA ÜRETİM YAPILIYOR

Şırnak Gabar Dağı bölgesinde toplamda 28 kuyuda üretim yapıldığı belirtilen TPAO paylaşımında “Milletimizin desteğiyle belirlediğimiz hedefleri bir bir aşıyor, enerjide bağımsız Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” denildi.

Öte yandan Karadeniz’de tarihî doğalgaz keşiflerinin yanı sıra, petrol aramaları da devam ederken Marmara Denizi’nde petrol aramak için üç ayrı ruhsat başvurusunda bulunmuştu. (tgrthaber)

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