Marmara Denizi'nde gemi battı! Bakanlık ve Vali'den açıklama geldi

Marmara Denizi'nde İmralı adasının güney batısında 69 metrelik kargo gemisi battı. Dalga boyunun 3 metreye ulaştığı Marmara Denizi’nde Bandırma’dan da gelen 3 gemiyle birlikte arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak çalışmalarını yakından takip etiklerini belirterek " Mürettebatın Türk olduğunu değerlendiriyoruz. Saat 6.20'de gemi battı. Gemi kıyıya 7 kilometre uzaklıkta! Mudanya'da kriz merkezi oluşturuldu." dedi.

SİNYAL 7.12'DE KESİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada "Marmara Denizinde İmralı Adasının güney batısında 59 m. boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisinden 06.32'de Cospat-Sarsat sitemimizden EPİRB acil durum sinyali alınmıştır. Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır. Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyalide kesilmiştir. Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliğinin (c) bendine göre "Tehlike safhası" ilan edilmiştir. Batuhan A isimli gemi son durum: TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır. Söz konusu gemi, dün akşam saat 20:00 sularında Marmara Adasından Gemlik’e yüklü olarak seyre kalkmıştır. Arama ve Kurtarma Faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir.

Batuhan A isimli gemi son durum: bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur."



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