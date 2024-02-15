  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den Ukrayna açıklaması! Tek pişmanlığını açıkladı! Trump mı, Biden mı? Sorusuna verdiği cevap şaşırttı

Microsoft'tan ambargo: Bu kez de Kuzey Kore, Çin, Rusya, İran menşeili ChatGPT'ye erişim yasağı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyareti dünya basınında! Yunan medyasından dikkat çeken yorum

Bu kez F-35 değil! ABD'den Türkiye'ye ilginç talep: Bizim bu uçaktan sipariş verin

Putin: "Kanser aşısı üretmeye yaklaştık"

Solak medya yine provokasyon peşinde! Özdağ'ın yanında amatör kaldılar

TB2 ve TB3'ten sonra Baykar'ın son harikası! Kemankeş dünyayı ayağa kaldırmaya geliyor

Fas’tan Türkiye’ye teklif: cam şişe üreten Türk şirketi arıyor! Türkiye kararı: Almak istiyor! dikkat çeken talep

Aliyev: "Dünya, 3. Dünya Savaşı'na çok yakındır"

Rusya'dan tepki çeken karar: Bundan sonra Türkiye yerine BAE ve Çin'den alacağız
Gündem Marmara Denizi'nde gemi battı! Bakanlık ve Vali'den açıklama geldi
Gündem

Marmara Denizi'nde gemi battı! Bakanlık ve Vali'den açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-02-15 10:07:00 -

Marmara Denizi'nde İmralı adasının güney batısında 69 metrelik kargo gemisi battı. Kargo gemisinde 6 personel için kurtarma çalışması başlatıldı.

Marmara Denizi'nde İmralı adasının güney batısında 69 metrelik kargo gemisi battı. Dalga boyunun 3 metreye ulaştığı Marmara Denizi’nde Bandırma’dan da gelen 3 gemiyle birlikte arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak çalışmalarını yakından takip etiklerini belirterek " Mürettebatın Türk olduğunu değerlendiriyoruz. Saat 6.20'de gemi battı. Gemi kıyıya 7 kilometre uzaklıkta! Mudanya'da kriz merkezi oluşturuldu." dedi. 

SİNYAL 7.12'DE KESİLDİ 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada "Marmara Denizinde İmralı Adasının güney batısında 59 m. boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisinden 06.32'de Cospat-Sarsat sitemimizden EPİRB acil durum sinyali alınmıştır. Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır. Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyalide kesilmiştir. Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliğinin (c) bendine göre "Tehlike safhası" ilan edilmiştir. Batuhan A isimli gemi son durum: TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır. Söz konusu gemi, dün akşam saat 20:00 sularında Marmara Adasından Gemlik’e yüklü olarak seyre kalkmıştır. Arama ve Kurtarma Faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir.

Batuhan A isimli gemi son durum: bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur."

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son dakika kodu ile dünyaya duyuruldu! Türkiye'yi Boğaz'da füze ile nişan alan o gemi batırıldı
Son dakika kodu ile dünyaya duyuruldu! Türkiye'yi Boğaz'da füze ile nişan alan o gemi batırıldı

Gündem

Son dakika kodu ile dünyaya duyuruldu! Türkiye'yi Boğaz'da füze ile nişan alan o gemi batırıldı

İhaleyi kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye'ye verdiler! O ülke Ankara'dan savaş gemisi alacak
İhaleyi kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye'ye verdiler! O ülke Ankara'dan savaş gemisi alacak

Teknoloji

İhaleyi kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye'ye verdiler! O ülke Ankara'dan savaş gemisi alacak

Malezya Türkiye'den gemi tedarik edecek: 3 Türk gemisi için resmen tarihi anlaşma çok yakın
Malezya Türkiye'den gemi tedarik edecek: 3 Türk gemisi için resmen tarihi anlaşma çok yakın

Teknoloji

Malezya Türkiye'den gemi tedarik edecek: 3 Türk gemisi için resmen tarihi anlaşma çok yakın

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Ekipler 6 kişilik mürettebat için harekete geçti
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Ekipler 6 kişilik mürettebat için harekete geçti

Gündem

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Ekipler 6 kişilik mürettebat için harekete geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23