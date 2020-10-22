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Aktüel Marmara Denizi'nde 3 metre uzunluğunda kılıç balığı yakalandı
Aktüel

Marmara Denizi'nde 3 metre uzunluğunda kılıç balığı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:52:44 -
Marmara Denizi'nde 3 metre uzunluğunda kılıç balığı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde, 3 metre uzunluğunda ve 160 kilogram ağırlığında kılıç balığı avlandı.

Bu sezon Marmara Denizi'nde yakalanan bu büyüklükteki ilk kılıç balığı, Beylikdüzü'ndeki Balıkçılar Çarşısı esnafı Vedat Kara'nın tezgahında sergileniyor.

Vedat Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 metre uzunluğunda 160 kilogram ağırlığındaki kılıç balığının Marmara Denizi'nde tutulduğunu ve bu bölgede avlanan ilk kılıç balığı olduğunu söyledi.

Uzun yıllar sonra bu büyüklükte bir kılıç balığının ilk kez avlandığını belirten Kara, "Balık cuma gününe kadar Beylikdüzü'ndeki Balıkçılar Çarşısı'nda sergilenecek. Eti satıldıktan sonra da Beylikdüzü'ndeki Balıkçılık Müzesi'nde iskeleti sergilenmeye devam edecek." diye konuştu.


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