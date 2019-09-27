Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı meydana geldi AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı oldu.

Marmara DeniziSilivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. İstanbul'da 14 okulda eğitime ara verildi

İstanbul'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Silivri açıklarında 3,9 şiddetinde deprem

Depreme yönelik 'hayat kurtaran' uyarılar

Vatandaşlara 'riskli yapı tespiti' imkanı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor. Son verilere göre en büyüğü 4,1 büyüklüğünde, 144 artçı sarsıntı meydana geldi. Minaresi yıkılan cami geçici olarak ibadete kapatıldı Avcılar'daki D-100 kara yolunun yanında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin bir minaresi, dün meydana 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yıkılan minarenin enkazını kaldırdı. Etrafı güvenlik şeridiyle çevrelenerek polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınan caminin geçici olarak kapatıldı.

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