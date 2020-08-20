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Aktüel Marmara Denizi açıklarında kurtarılan kişinin bulunduğu tekneyi çaldığı belirlendi
Aktüel

Marmara Denizi açıklarında kurtarılan kişinin bulunduğu tekneyi çaldığı belirlendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gözaltına alınan şüpheli "hırsızlık" suçundan tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:02:00 -
Marmara Denizi açıklarında kurtarılan kişinin bulunduğu tekneyi çaldığı belirlendi

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi açıklarında mahsur kalan ve deniz otobüsü görevlilerince kurtarılan kişinin, çaldığı tekneyle denize açıldığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos'ta Marmara Denizi açıklarında bir teknede mahsur kalan kişinin yardım istemesi üzerine Bandırma-Yenikapı seferini yapan deniz otobüsü görevlilerince kurtarılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, 3 gündür teknede mahsur kalan kişinin, vapura alındığını, Yenikapı iskelesine getirildiğini, 112 sağlık ekibi istemeyerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

Araştırmalarına devam eden ekipler, söz konusu tekneyi 12 Ağustos'ta Kartal iskelesinden çalan kişinin, teknede mahsur kalarak yardım talebinde bulunduğunu belirledi.

Şüpheli Mustafa B., 17 Ağustos'ta Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.

"Şantaj" suçundan firari olarak arandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

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