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Gündem Marmara Denizi açıklarında deprem
Gündem

Marmara Denizi açıklarında deprem

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 03:49:00 -
Marmara Denizi açıklarında deprem

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 16.1 kilometre olarak duyuruldu.

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