Marmara Denizi açıklarında deprem
Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 16.1 kilometre olarak duyuruldu.
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