  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-08-21 09:34:29 -
Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.

Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu’na ağır darbe! Teşkilat dağıldı, hepsi istifa etti
Siyaset

Davutoğlu’na ağır darbe! Teşkilat dağıldı, hepsi istifa etti

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi’nde istifa depremi yaşanıyor. Partinin Ankara ilk teşkilatının tamamı..
Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan
Gündem

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Zonguldak açıkla..
S-400'ler aktif edildi mi? Güvenlik ve terör uzmanı Ağar cevapladı
Gündem

S-400'ler aktif edildi mi? Güvenlik ve terör uzmanı Ağar cevapladı

Güvenlik ve Terör uzmanı Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, Türkiye'nin hava sahasını korumak için Rusya'dan aldığı S-400'..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı