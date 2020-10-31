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Aktüel Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-31 10:09:16 -
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların bölgenin doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, rüzgarın batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden orta kuvvette, kuzey kıyı kesimlerde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


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