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Aktüel Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:23:23 -
Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın Karadeniz kıyı kesiminde aralıklı yağmur tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların ise mevsim normalleri ve yer yer üzerinde olacağı, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.




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