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Aktüel Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 10:10:00 -
Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Çok bulutlu hava öngörülen bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede, kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar beklenmesi nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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