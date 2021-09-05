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Gündem Marmara Bölgesi genelinde sağanak bekleniyor
Gündem

Marmara Bölgesi genelinde sağanak bekleniyor

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nde sağanak öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 07:58:00 -
Marmara Bölgesi genelinde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacak.

Az bulutlu, pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede, Edirne haricinde sağanak tahmin ediliyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

 

 

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