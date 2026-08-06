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Yerel Marmara Adası açıklarında dehşet dakikaları! Makinesi bozulan dev tekne sürüklendi!
Yerel

Marmara Adası açıklarında dehşet dakikaları! Makinesi bozulan dev tekne sürüklendi!

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Marmara Adası açıklarında dehşet dakikaları! Makinesi bozulan dev tekne sürüklendi!

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında seyreden 13 metre boyundaki bir tekne, aniden meydana gelen makine arızası nedeniyle kontrolden çıkarak denizin ortasında sürüklenmeye başladı.

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makine arızası yaptığı için sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Marmara Adası önlerinde seyreden 13 metre boyundaki teknede makine arızası meydana geldi.

Denizde sürüklenmeye başlayan tekneden yardım talebi gelmesi üzerine bölgeye KEGM'e bağlı "KIYEM-4" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

Ekiplerce bota yedeklenen tekne, Saraylar Limanı'na emniyetle yanaştırıldı. 

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