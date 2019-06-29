Marlon Xavier kimdir? Marlon Xavier Göztepe transfer Göztepe, Brezilya Serie A takımlarından Fluminense'de forma giyen sol bek Marlon Xavier'li renklerine kattı. Peki Marlon Xavier kimdir? Marlon Xavier nereli ve kaç yaşında?

Göztepe, Brezilya Serie A takımlarından Fluminense'de forma giyen sol bek Marlon Xavier'li renklerine kattı. Peki Marlon Xavier kimdir? Marlon Xavier nereli ve kaç yaşında? Marlon Xavier, 20 Mayıs 1997 tarihinde doğdu. Fluminense’de top koşturan Marlon Xavier’in Göztepe’nin renklerine katılması beklenirken, Marlon'un Pazartesi günü Göztepe ile sözleşme imzalayacağı bekleniyor. Marlon Xavier'linin tüm transferleri

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