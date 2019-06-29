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Marlon Xavier kimdir? Marlon Xavier Göztepe transfer

Göztepe, Brezilya Serie A takımlarından Fluminense'de forma giyen sol bek Marlon Xavier'li renklerine kattı. Peki Marlon Xavier kimdir? Marlon Xavier nereli ve kaç yaşında?

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:27
Marlon Xavier kimdir? Marlon Xavier Göztepe transfer

Göztepe, Brezilya Serie A takımlarından Fluminense'de forma giyen sol bek Marlon Xavier'li renklerine kattı. Peki Marlon Xavier kimdir? Marlon Xavier nereli ve kaç yaşında?

 Marlon Xavier, 20 Mayıs 1997 tarihinde doğdu. Fluminense’de top koşturan Marlon Xavier’in Göztepe’nin renklerine katılması beklenirken, Marlon'un Pazartesi günü Göztepe ile sözleşme imzalayacağı bekleniyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:27
  1. Marlon Xavier kimdir?
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