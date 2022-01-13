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Gündem Markette kasiyere 'maske' tacizi! Kim bu provokatör Ali Osman Önder
Gündem

Markette kasiyere 'maske' tacizi! Kim bu provokatör Ali Osman Önder

Kendilerine "Pandemi Büyük Buluşma Platformu" adı veren grup, bir markette "maske" provokasyonu yaptı. Platformun başkanı Ali Osman Önder'in kasiyer kadına tavrı tepki ile karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 14:27:00 - 2022-01-13 14:32:16

 Yeniakit.com.tr 

"Pandemi Büyük Buluşma Platformu" adı verilen grup, koronavirüs provokasyonuna bir yenisini daha ekledi. Platformun başkanı olduğu söylenen Ali Osman Önder, bir markette görevli kasiyer kadınla yaşadığı tartışma sebebi ile tepki çekti.

Hem maske takmayıp hem hakaret ettiler!

Platform üyesi birkaç kişi, Ali Osman Önder ile birlikte maskesiz şekilde markete girdi. Kasiyer kadın Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu kurallar gereği, Önder ile beraberindekileri "maske takmaları" konusunda uyardı. Uyarıyı dikkate almayan Önder, karşısındakinin bir kadın olduğunu da unutarak bağırıp hakaret etmeye başladı.

Önder ve beraberindekiler bir süre kasiyer kadına bağırırken, "terbiyesiz" diyerek hakarette bulundu. Platform üyeleri daha önce de bir metroda maske takmayarak vatandaşlarla tartışmıştı.

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