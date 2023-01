Marketlerden güzel haberler gelmeye devam ediyor! O marketler de fiyatlarını sabitledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyasına “fiyat sabitleme ve indirim” çağrısının ardından, BİM, Migros, Şok, CarrefourSA gibi zincir marketlerin yüzlerce üründe fiyatları sabitlemesinin ardından Türkiye Perakendeciler Federasyonu da harekete geçti.

Ülke genelinde 14 perakende derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşan çalışanla sektörde hizmet veren yerel marketlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu, fiyat indirimlerinin dışında, özellikle gıdada, dayanıklı tüketim grubunda, temizlik ürünlerinde, mutfak araç ve gereçlerinde zam yapmama kararı aldıklarını duyurdu.

VATANDAŞLA KARŞI KARŞIYA KALMAK İSTEMİYORUZ

Federasyon, yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir rekabet girdabında kürek çektiklerini belirterek “Böylesine bir rekabet ortamında bizlerin fiyat artırma gibi bir lüksü olamaz” dedi. Yerel zincirlerde fiyata paralel kalite uygulaması ve gramaja göre fiyat uygulamasının yapılmadığı belirtilen açıklamada “Üründe kalite erozyonu yoktur. Yerel zincirler her gün yüzlerce değişik üründe indirim yapmaya devam ediyor, devam edecek. Şu anki mevcut hâlde, indirimlerin haricinde özellikle gıdada dayanıklı tüketim grubu ürünlerinde, temizlik ürünlerinde, mutfak araç ve gereçlerinde zam yapmama kararı aldık. Ürüne zam yapan, market gibi gösteriliyor, böyle bir algı mevcut. Fakat bizler vatandaşlarımızla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bizler, tüketiciye ürünü en son sunan işletmeler ve zincirin son halkasıyız. Bu yüzden tüketici fiyatı bizde görüyor, bizi zamlı sattığımızı sanıyor. Burada üretici, tedarikçi, lojistik, genel giderler hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Amacımız enflasyonun düşüşüne katkı sağlamak ise bu zincirin her halkasının elini taşın altına koyması lazım. Üreticilere bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen, bizlere zamlı ürün ve liste göndermeyiniz. Bu, 81 ildeki bütün yerellerin ricasıdır. Türkiye’deki 81 ildeki yerel zincirler olarak, biz devletimizin, vatandaşımızın her daim yanındayız, her daim yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.