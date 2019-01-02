0553 313 94 23

Marketlerde poşet ücretleri ne kadar? ocak 2019

Ücretli poşet uygulamasının yasayla yürürlüğe girmesinin ardından vatandaş market alış verişinde poşete ne zaman para ödeyeceğini merak ediyor. Ücretli poşet uygulaması başladı mı? 1 ocak itibariyle markete alış veriş içingiden vatandaş yaptığı alışverişlerde gramajına göre poşetlere ücret ödeyecek. İşte detaylar...

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:23
Marketlerde poşet ücretleri ne kadar? ocak 2019

Ücretli poşet uygulamasının yasayla yürürlüğe girmesinin ardından vatandaş market alış verişinde poşete ne zaman para ödeyeceğini merak ediyor. Ücretli poşet uygulaması başladı mı? 1 ocak itibariyle markete alış veriş için giden vatandaş yaptığı alışverişlerde gramajına göre poşetlere ücret ödeyecek. İşte detaylar...

Poşete ücret ne zaman ödenecek?

1 ocak 2019 itibariyle yasanın yürürlüğe girmesiyle alışverişe giden vatandaş plastik poşetlere ücret ödeyecek

Poşet ücreti ne kadar?

Yasaya göre plastik poşetler en az 25 kuruştan tüketiciye satılacak. Aksini uygulayan işletmelere cezai işlem uygulanacak.

Hangi poşetler ücretsiz verilcek?

Ücretli poşet uygulaması ile ilgili bir çok vatandaş uygulamaya tepki gösterirken, destekleyenler de eksik olmadı. Edirne'de bir market sahibi Rıfat Mitrani, gramajı düşük ürünler için poşetlerin bedelsiz olduğunu belirterek "Gramaj olarak standart var. Gramajı düşük olan poşetler bedelsiz, uygun olanlardan ise 25 kuruş ücret alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:37
  1. Edirne
  2. ücretli poşet uygulaması
  3. poşete ne kadar ödenecek
  4. naylon poşet
  5. plastik poşet
  6. poşete ücret 2019
  7. poşet ücreti 2019
  8. market poşeti
  9. 25 kuruş
  10. gramajı düşük poşet
  11. ücretsiz poşet
  12. 1 ocak 2019
  13. poşet ücreti ne kadar
  14. poşet uygulaması başladı mı
  15. yaşam
  16. alışveriş
  17. ekonomi
  18. ekonomi son dakika haberleri
  19. son dakika haber
  20. bim poşet fiyatları
  21. a101 poşet fiyatları
  22. market çanta fiyatları
  23. market alışveriş file fiyatları
  24. market alış veriş çanta fiyatları
  25. alış veriş çanta fiyatları

YORUM YAZ

  • Şaşkın adamŞaşkın adam4 sa önce
    Vadandaşı ne yapıp edib parasını almak değil arkadaşlar yok öyle birşey amaç cevreyi kurtarmak! Hep eleştiriyoruz hiç iyi yan görmüyoruz. 25 kuruş cok yüksekmiş 1 liramı yapalım diyor adamlar ya 2 liraya satsalar çokmu iyi olacak akıllı olalım.( alt yapıda 25 kuruş yapalımki aman ne olacak 25 kuruştan dedirdip rant kapısını ardına kadar açmak.) matematik cambazları cevreyi düşünürken yandaşın cebininide düşünüyorlar.samimiyetlerinin ölcüsü 1 lirayla değerlendirilmeli ozaman zenginde fakirde o poşeti alınca canı yanar yanında cantasınıunutmadan getirir.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

FETÖ sanığı eski astsubaylara hapis cezası
  1. FETÖ sanığı eski astsubaylara hapis..
  2. Yelkende Avrupa Kupası ikinciliği
  3. Komşu ülke Instagram'ı yasakladı!
  4. Marketlerde poşet ücretleri ne kadar?
  5. Maltepe'de yol kenarında erkek cesedi..
  6. "17 Aralık kumpas" davasında Hüseyin..
  7. Sinop'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı
  8. ABD'li komutanlardan Marmaris'te..
  9. Yıldır Atakurt kimdir?
  10. Afgan hırsızlar, Afgan aileleri el ve..
  11. Profesör üniversitesinde ölü bulundu!
  12. İstanbul'da bina çöktü! Ekipler..
  13. Keşmir'de zulüm! Müslüman kızlara..
  14. Malatya'daki silah kaçakçılığı..
  15. Tekirdağ sahilinde deniz turuncu renge..
  16. Evden çıktı, kafasına helikopter düştü!
  17. Satışı yasak 515 yabani kuş yeniden..
  18. Kaşıkçı cinayetini kınadığı gün S...
  19. YPG'li teröristler Deyrizor'da yağmaya..
  20. Motosikletle kamyonete çarpan 18..
Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

Günün Karikatürü

2 Ocak 2019
Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."