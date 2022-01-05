Marketlerde kağıt, file, bez çanta ücretsiz mi? Zincir marketler file çantayı ücretli mi ücretsiz mi verecek?
Marketlerde file, bez çanta, kağıt ücretli mi ücretsiz mi? 2019 yılında geçilen yeni düzenlemeyle birlikte marketlerde naylon poşetlerin satıcılar tarafından ücretli olarak verilmesi zorunlu hale getirilmişti. 2022’de poşet fiyatı eskisi gibi 25 kuruştan satılacak. Zincir marketlere poşetlerin yanında kağıt, file, bez çanta zorunluluğu getirildi. Peki zincir marketlerde file ücretsiz mi verilecek? Marketlerde file kaç para? Marketlerde çanta fiyatı ne kadar? Zincir marketler file çantayı ücretli mi ücretsiz mi verecek?
Zincir marketlerde file, bez çanta ücretsiz mi? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da güncelleme yapıldı. İlgili usul ve esaslarda yapılan yeni düzenlemeler, Bakan Murat Kurum'un imzasıyla uygulamaya alındı.
Marketlerde kağıt, file, bez çanta ücretsiz mi?
Buna göre, plastik poşet fiyatları, 25 kuruşta sabitlendi. Ayrıca yeni yılla birlikte artık zincir market ve mağazalar, plastik poşetlerin yanında kağıt, file, bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanından bulundurmak zorunda olacak. Söz konusu ekipman, müşterilerin görüp, kolayca erişebilecekleri şekilde kasa yakınlarına yerleştirilecek. İşletmeler, bu ekipmanı talep edenlere ücretli ya da ücretsiz vermekle yükümlü olacak.