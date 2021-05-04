Marketlerde temel ihtiyaç ürünleri sabah saatleriyle merak konusu oldu. Bilindiği üzere dün gece İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 'Market Tedbirleri' konulu genelge gönderildi. Genelgede yer alan bilgilere göre marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirildi.

Marketlerde hangi ürünlerin satışı yasak?

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine “Market Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre marketlerde, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler sıralandı.

Genelgeye göre zincir ve süper marketler dahil tüm marketlerde, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs 2021’tan itibaren tüm bu marketlerde, temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Parfümeri ve makyaj malzemeleri ise kozmetik ürünleri dışında tutuldu.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanısıra hiçbir markette elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı genelgede, başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince tebliğler ve kontrolların eksiksiz yerine getirileceğine dikkat çekildi. Bakanlık, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceğini ve mağduriyete neden olunmayacağını kaydetti.

Genelgede, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu da hatırlatıldı.

Genelgede, ‘’Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtilmiş, vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağı bildirilmişti’’ ifadeleri yer aldı.