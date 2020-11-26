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Gündem Marketler saat kaçta açılıyor? Market açılış ve kapanış saatleri
Gündem

Marketler saat kaçta açılıyor? Market açılış ve kapanış saatleri

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu uygulamaya koyulan birtakım yeni tedbirlerin ardından bazı iş yerlerinin çalışma saatleri ile ilgili düzenlemeye gidilmişti. Peki, Marketler saat kaçta açılıyor? Market açılış ve kapanış saatleri...

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:22:00 -
Marketler saat kaçta açılıyor? Market açılış ve kapanış saatleri

Marketlerin kaçta açıldığı ve kaçta kapandığı merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni tedbirler geçtiğimiz günlerde açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detayları belli olan bu tedbirler içerisinde market çalışma saatleri ile ilgili açıklama da yer alıyor. Marketler artık saat 10.00 itibari ile açılıyor.

Market açılış ve kapanış saatleri

Marketler sabah saat 10:00'da açılıyor. Akşam saat 20:00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

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