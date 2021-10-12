“Marketler nüfus oranına göre açılmalı”

Marketlerin şehir dışında açılmasının önemli olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti: “Aynı eczanelerde olduğu gibi nüfusa oranlamaya göre açılmalı. Marketlerin şube sayıları ve açılış konumlarına kural getirilmesi esnafımız açısından haksız rekabet ortamının son bulmasını sağlarken, fiyatlardaki artışlar yerine istikrarlı bir döneme girileceği için vatandaşın cebi de rahatlayacaktır. Aynı zamanda kırtasiye ürünü kırtasiyeci esnafından, beyaz eşya ürünleri beyaz eşyacıdan, sebze meyveler manavdan, et kasaptan alınacak. Herkesin kendi işini yapması, esnaf için de vatandaş için de olumlu sonuçlar doğuracak.”