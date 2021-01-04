Marketler kaça kadar açık? | Hafta içi market çalışma saatleri
Hafta içi marketler kaça kadar açık? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Vatandaşlar hafta içi marketlerin açılış kapanış saatlerini araştırıyor. Hangi market saat kaçta açılıyor? | Market çalışma saatleri | Hafta içi marketler kaçta kapanıyor?
Market çalışma saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları bulunuyor. Hafta içi her akşam 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı ertesi sabah 05.00’te sona eriyor. Vatandaşlar bu sebeple hafta içi marketlerin açılış kapanış saatlerini araştırıyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor?
Marketler kaça kadar açık? | Hafta içi market çalışma saatleri
Marketler hafta içi sabah 10.00 ile 20.00 arasında hizmet veriyor. Hafta sonları bilindiği gibi 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasak günlerinden vatandaşlar evlerine en yakın market ve işletmelerden temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Hafta sonları marketler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.