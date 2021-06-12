İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs genelgesi kapsamında hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasakları pek çok işletme gibi marketlerin çalışma saatlerini de etkiliyor. Peki, Marketler hafta sonu açık mı, kaçta kapanıyor?

Marketler hafta sonu açık mı, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Genelgeye göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Hafta içi marketler 09.00 ila 21.00 arasında çalışırken tam kapanmanın olduğu pazar günü ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet verecek.

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek..

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.