Markete molotoflu saldırı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak üzerinde bulunan bir markete kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Molotofkokteyllinin marketin içerisinde girmemesi yangının önüne geçerken, marketin kapısında ufak çaplı bir hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de dükkanın kapısında çıkan ufak çaplı yangına müdahale ederek, söndürdü. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, olaya karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.