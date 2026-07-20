  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pinç Oğuzhan’ın hırsızlık kaydı çıktı! Ne çaldığı merak ediliyor Güvenlik görevlileri hemen polisi aradı! X-Ray cihazında şok eden görüntü Bakan Gürlek’ten flaş açıklamalar Yazıcıoğlu dosyasında kararlılık mesajı Baykar ve Leonardo’dan dev hazırlık Havada güç birliği Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Mehmetçik kullanmıştı! Türk bayrağını 36 yıldır sandığında saklıyor Oğuzhan Uğur ve Babala TV hakkında şok rapor! Milyonluk işlemler ve vergi beyanındaki o detaylar mercek altında! Bakan Tekin’in tespiti foncuları çılgına çevirdi: “CHP, FETÖ istilasına tabi tutulmuştur” Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümü! Bahçeli’den Avrupa Parlamentosuna tokat Dünyayı sarsan nükleer saldırı! ABD'den İran'a uluslararası hukuku çiğneyen şok baskın! Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar
Yerel Markete molotoflu saldırı
Yerel

Markete molotoflu saldırı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Markete molotoflu saldırı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir markete kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından motolofkokteylli saldırı yapıldı. Başarısız olan saldırıda motolofkokteylinin marketin içerisinde girmemesi yangının önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak üzerinde bulunan bir markete kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Molotofkokteyllinin marketin içerisinde girmemesi yangının önüne geçerken, marketin kapısında ufak çaplı bir hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de dükkanın kapısında çıkan ufak çaplı yangına müdahale ederek, söndürdü. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, olaya karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da orman yangını: Ekipler seferber!
Aydın'da orman yangını: Ekipler seferber!

Yerel

Aydın'da orman yangını: Ekipler seferber!

Yangın çok sayıda vatandaşı mağdur etti
Yangın çok sayıda vatandaşı mağdur etti

Yerel

Yangın çok sayıda vatandaşı mağdur etti

Fatih’te çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı
Fatih’te çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

Yerel

Fatih’te çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23