İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘Market Tedbirleri’ genelgesi iletti. Marketlerde satışı yasaklanacak ürünlere ilişkin detaylar genelgenin yayımlanmasıyla netlik kazandı.

Söz konusu genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması esnasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler neticesinde alınan yeni tedbirler duyuruldu. Buna göre marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile hayvan kozmetik ürünlerin satışı olacak.

Market Tedbirleri Genelgesi ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği ‘Market Tedbirleri’ genelgesine göre 7 Mayıs tarihinden itibaren marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanacak. Söz konusu genelgede satışı yasak olan ürünler listelendi. Bu maddeler kapsamında market, süper market ve zincir marketlerde 7 Mayıs Cuma gününden itibaren zorunlu temel ihtiyaçlar dışında ürün satışı yasak olacak. Temel gıda ve temizlik ürünleri dışında hayvan yemi ve mamaları, kozmetik ürünleri satılabilecek. Alkollü ürün satışı kısıtlanırken elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, giyim, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışı yasak olacak.