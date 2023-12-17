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Yaşam Market sahibi şoke oldu! Atlar bu hale getirdi
Yaşam

Market sahibi şoke oldu! Atlar bu hale getirdi

Yeniakit Publisher
2023-12-17 12:57:00 -

Bursa’da sabah saatlerinde bir marketin önüne bırakılan taze ekmekleri, sokaktaki başıboş atlar yedi.

Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde gerçekleşti. Sabah saatlerinde markette satılmak üzere bırakılan taze ekmekleri yoldan geçen başıboş atlar fark etti. Sıcak ekmeğin kokusunu alan atlar sepetlerdeki ekmekleri yedi. Sabah marketi açmak için gelen işyeri sahibi ekmeklerin yenmiş olduğunu görünce güvenlik kameralarına koştu. Gerçeği güvenlik kameralarında gören talihsiz adam gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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