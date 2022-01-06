Market fiyatları düştü mü? Market fiyatları ne zaman düşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizdeki dalgalanmanın kontrol altında olduğunu belirterek, “Muhalefet yalan bilgi veriyor, kamuoyunu manipüle ediyor, yanlış bilgilerle piyasayı zehirliyor” dedi. Yeni ekonomi modelinin vatandaşa iyi anlatılması yönünde milletvekillerine talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek dönemde enflasyon odaklı mücadelenin olacağını söyledi. Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, dün AK Parti Genel Merkezinde AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 saat toplantı yaptı. Erdoğan, milletvekillerini dinleyerek talep ve problemlerini tek tek not aldı. Edinilen bilgilere göre Türkiye ekonomisi hedef alan kur manipülasyonuna karşı 20 Aralık’ta açıklanan tedbir paketinin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili bazı milletvekillerinin bölgelerindeki memnuniyeti dile getirmesi üzerine Erdoğan “Önümüzdeki dönemde enflasyon odaklı mücadele olacak” dedi.

Market fiyatları ne zaman düşecek?

Toplantıda döviz kurundaki düşüşe rağmen inmeyen market fiyatlarıyla ilgili de mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç aya kadar fiyatların düşeceğini de söylediği belirtildi. Toplantıda Ak Partili milletvekilleri milletvekilleri “Buna göre teşvik sisteminin değişmesi lazım. Çiftçinin kullandığı mazot, gübre ve enerjinin yarısını devlet ödemeli” dedi. Milletvekillerinin bu taleplerinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından not edildiği öğrenildi.