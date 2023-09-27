Markaya mı fiyata mı güveniliyor? Kaç kişi fiyatta etikete bakıyor?

Dünyada ve Türkiye’de, gıda fiyatlarındaki artış organik-fonksiyonel gıdalara yönelim, tüketici tercihlerini değiştiriyor. Ekonomik durumu ne olursa olsun tüketici fiyat-kalite dengesini ön plana çıkarıyor ve tercihlerini bu kriterlere göre belirliyor.

Tüketicinin ambalaja ve etikete eskisinden daha fazla dikkat ettiği araştırmalara da yansıyor. Özellikle gıda tercihlerinde yüzde 90.6 oranında markaya önem veriyor.

Gıda Mühendisi, Karma Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı,“Gıdadaki fiyat artışları tüketicinin fiyat-kalite dengesine dikkat etmesine yol açtı. Tüketici artık gıdada ambalaja bakarken etiket okumanın da önemini keşfetti. Tüketicilerin yüzde 51'i ürün satın alırken fiyat araştırması yapıyor, yüzde 45’lik kesim ise fayda maliyet ilişkisine bakıyor. Besin değerini göz önünde bulunduran ve etiket bilgilerini okuyanları oranı da yüzde 44. Küresel anlamda ise yüzde 54 sadece güvendikleri markalardan alışveriş yapıyor. Tüketicilerin yüzde 57'si kapsamlı bir şekilde araştırma yaparken, yüzde 51 özel olarak tasarlanmış ürün istiyor." yorumunu yaptı.

Et ve sütte daha dikkatli

Tüketici gıda alışverişinde bir ürünü satın almaya karar verirken ürünün içerik ve bilgilerinin eksiksiz ve doğru olmasını yüzde 88 oranında önemsiyor. Süt ve süt ürünleri, beyaz –kırmızı et şarküteri ürünlerinde tüketici en çok ürün bilgisine dikkat ediyor. Tüketicinin yüzde 89’u gıda alışverişinde bir ürünü satın almaya karar verirken ürün içerik ve bilgilerinin eksiksiz ve doğru olmasını önemsiyor.

Markalar gerçeği söylemiyor

"Tüketicilerin yüzde 72'si gıdada izlenebilirlik kavramını daha önce hiç duymamış olduğunu söylüyor yani tüketici izlenebilirliği yeni keşfediyor" diyen Bahçekapılı vatandaşın markalara güvenmediğini de şu rakamlarla açıklıyor: "Tüketicinin sadece yüzde 27’si ürünün üzerindeki bilgilere güvendiğini söylerken, yüzde 83'ü ürünlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi istiyor.Bu rakamlarla vatandaş bize 'markalar gerçeği söylemiyor' diye uyarıda bulunuyor.

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Algı ve deneyim arasında fark olmamalı

Vatandaşın bu tercihlerinin ürün kalite algısını belirlediğini söyleyen Bahçekapılı, "gıda sektörünün ortalama kalite beklentisinden bahsetmek kalite algısı oluşturmak için yeterli değil. Kalite algısını yönetirken sürecin her aşamasına yatırım yapmalıyız. Kullanıcı deneyiminden önce verilen algı ile sonrasında kullanıcının deneyimlediği arasında kalite anlamında fazla fark olmamalı" dedi.