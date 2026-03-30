Markalar yapay zekâ ile pay kapıyor! Alışverişte AI etkisi büyüyor!

NielsenIQ ve Kearney iş birliğiyle hazırlanan “Büyümenin Yeni Sınırları” başlıklı araştırma, yapay zekânın hızlı tüketim ürünleri sektöründe markaların inovasyon ve faaliyet stratejilerini köklü şekilde dönüştürdüğünü ortaya koydu. Çalışma, yapay zekânın hem inovasyon hem de ürün keşfi süreçleri üzerinde derin etkiler yarattığını vurguluyor.

NIQ İletişimden Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi ve Global Pazarlama Lideri Marta Cyhan-Bowles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Hızlı tüketim ürünleri sektöründe daha fazla veri, daha yüksek doğruluk ve daha hızlı etkinin gündemde olduğu bir dönemdeyiz. Büyük markaların büyüme için kullandığı birleşme ve satın almalar artık eskisi kadar etkili değil. Stratejik değer yaratımı, geçmiş ölçek avantajlarından ziyade, yapay zekâ ile güçlenen tüketici odaklı inovasyon kabiliyeti ve markaların akıllı platformlarda görünürlüklerini yönetme becerisine dayanıyor. Yapay zekâ destekli hız ile derin tüketici anlayışını, akıllı sistem yetkinliğini ve sürekli ölçümlemeyi bir araya getiren kuruluşlar avantaj sağlıyor” dedi.

Yapay zekâ tüm firmalara fırsatlar sunuyor

Araştırma, yapay zekânın konsept testinden formül optimizasyonuna, yaratıcı içerik üretiminden senaryo modellemeye kadar geçmişte yüksek yatırım gerektiren yetkinlikleri erişilebilir hâle getirdiğini gösteriyor. Yükselen markalar, bu araçları kullanarak hızlı hareket etme, dijital liderlik ve güncel tüketici trendlerine odaklanma avantajlarını güçlendiriyor. NielsenIQ verilerine göre, özellikle evcil hayvan bakımı, kişisel bakım, sağlık ve iyi yaşam gibi kategorilerde yapay zekâ destekli inovasyon ve keşif hız kazanıyor.

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika & Hindistan E-Ticaret Bölge Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, araştırmadan öne çıkan bulguları şöyle paylaştı:

* Tüketicilerin %74’ü alışveriş yolculuğunda yapay zekâdan yararlanıyor,

* %54’ü araştırma süreçlerinde yapay zekâ kullanıyor,

* %20’si doğrudan alışveriş için yapay zekâdan faydalanıyor.

Şekerel Erdoğan, “Yapay zekâ araçlarının araştırma ve satın alma kararlarındaki rolü arttıkça, ürün keşfedilebilirliği dağıtım kadar kritik hâle geliyor” dedi.

Agentic commerce ile ürün keşfi yeniden tanımlanıyor

Çalışmalar, “agentic commerce” olarak adlandırılan yeni bir dönemi de gözler önüne seriyor. Bu modelde perakende platformları ve büyük dil modeli (LLM) tabanlı ortamlar, seçenekleri filtreleyen, öneriler sunan ve satın alma kararlarını etkileyen yapay zekâ sistemleriyle çalışıyor.

Kearney Ortağı Katherine Black, “Yapay zekâ sistemlerinin önceliği netlik ve içeriklerin alaka düzeyi. Yapılandırılmış veriler, net ihtiyaç tanımları ve güvenilir sinyallerden faydalanarak ürünlerini yapay zekâya okunabilir hâle getiren markalar, bu ekosistemde daha görünür oluyor” dedi.

Hızlı tüketim ürünlerinde çıtayı yükselten etki

Yapay zekâ destekli inovasyon ile yapay zekâ etkileşimli keşfin kesişimi, hızlı tüketim ürünleri ekosisteminde çıtayı yükseltiyor. Büyük markalar ivmelerini korumak için inovasyon süreçlerini yeniden yapılandırırken, gelişmekte olan markalar deneme ve öğrenme süreçlerini hızlandırmak için yapay zekâdan faydalanıyor. Perakendeciler ise yapay zekâ entegrasyonları sonucunda gerçekleşen trafik, ürün çeşitliliği ve gelir değişimlerine uyum sağlamak durumunda.

Didem Şekerel Erdoğan, sürdürülebilir büyüme için öne çıkan başlıkları şöyle özetledi:

* İnovasyonu doğrulanmış ancak karşılanmamış tüketici ihtiyaçlarına dayandırmak,

* Ürün içeriklerini yapay zekâ destekli keşif için optimize etmek,

* Yapay zekâyı fikir geliştirme, test ve pazara sunum süreçlerine entegre etmek,

* Lansman sonrası erken sinyalleri yakından izleyerek hızlı aksiyon almak.

90’dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve yaklaşık 7,2 trilyon dolarlık küresel tüketici harcamasını kapsayan NielsenIQ, yapılandırılmış perakende verileri, davranışsal içgörüler ve gelişmiş analitik çözümlerle markaların yapay zekâ odaklı dönüşümünü gerçek tüketici talebiyle buluşturuyor.