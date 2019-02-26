Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Çevreyi koruyan, değer katan, kültür üreten, dünya şehirleriyle yarışan marka şehirler yapmak istiyoruz” dedi. Karaman’da çeşitli etkinliklere katılan Bakan Kurum, “Önümüzdeki 4-5 yıllık dönemde hiçbir seçim yok. İlk defa Türkiye 4,5-5 yıllık döneme seçimsiz giriyor. Bu durumu ve süreci değerlendirmemiz gerekiyor. Şehirlerimiz ve vatandaşımızın yaşam kalitesi için çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu. Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü: “O manada 31 Mart seçimleri çok önemli. Bugün, Türkiye Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 17’nci ekonomisi ise bu sizlerin verdiği destek sayesindedir. 31 Mart’ın sonrasında ekonomimizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacak çalışmayı göstermek zorundayız. Çevreyi koruyan, değer katan, kültür üreten, dünya şehirleriyle yarışan marka şehirler yapmak istiyoruz.”