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Marka başvurusunda rekor kırıldı sayı 61 bini aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019 yılının ilk 6 ayında Türk Patent ve Marka Kurumu’na 61 bin 278 marka başvurusu gerçekleştirildiğini açıkladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:28
Marka başvurusunda rekor kırıldı sayı 61 bini aştı

2019 yılının ilk 6 ayında Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model, 53 bin 645’i yerli olmak üzere toplam 61 bin 278 marka başvurusu gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, verilerden duyduğu memnuniyeti, “İlk 6 aylık veriler, 2019 yılını sınai mülkiyet başvuruları açısından iyi bir noktada tamamlayacağımıza işaret ediyor” sözleriyle dile getirdi.

Yerli patentte hareketlilik

Patent başta olmak üzere sınai mülkiyet başvurularındaki gelişimi yakından takip ettiklerini dile getiren Bakan Varank, ’’TÜRKPATENT’e yılın ilk yarısında 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model başvurusu yapıldı. Benzer bir tablo tescil sayılarında da görüldü. Ocak-haziran döneminde bin 152 patent, 307 faydalı model tescilinin gerçekleştirildi’’ şeklinde konuştu.

Bakan Varank, başvuru sayılarındaki gelişimde Ar-Ge’ye yatırım yapan kuruluşların önemine de dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Önceki yıllarda büyük sanayi kuruluşlarının ağırlıkta olduğu yerli patent başvuru sayıları, bu yılın ilk 6 ayında özellikle KOBİ’lerin ve üniversitelerin de katkısıyla daha geniş bir tabana yayıldı. Geçtiğimiz yıllarda ilk 10’da yer alan firmaların başvuru sayılarında bir miktar düşüş olmasına karşın toplam başvuru sayısı korundu. Bu durum, daha fazla firmamızın yenilik yapma eğiliminde olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli.

Turkcell üst sıralarda

Yılın ilk yarısında TÜRKPATENT’e başvuruda ilk sıralarda yer alan sektörler arasında beyaz eşya, otomotiv, telekomünikasyon yer alırken, firmalar arasında Turkcell 70, Mercedes-Benz Türk 30 başvuru ile öne çıkıyor. Ayrıca ilk 50 kuruluş arasında 21 üniversite bulunuyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:28
  1. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)
  2. yerli faydalı model
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  4. Patent
  5. Ar-Ge
  6. KOBİ
  7. Turkcell
  8. Mercedes-Benz Türk

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