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Marka başvurusu 61 bini geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yılın 6 ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model, 53 bin 645'i yerli olmak üzere toplam 61 bin 278 marka başvurusu gerçekleştirildiğini belirtti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:20
Marka başvurusu 61 bini geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ocak-haziran dönemine ilişkin "sınai mülkiyet verileri" ile en fazla yerli patent başvurusu yapan firma ve kuruluşlar hakkında bilgi verdi.

TÜRKPATENT'e yılın ilk yarısında 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model başvurusu yapıldığını bildiren Varank, patent başta olmak üzere sınai mülkiyet başvurularındaki gelişimi yakından takip ettiklerini bildirdi.

Varank, ilk 6 aylık verilerin, bu yılın sınai mülkiyet başvuruları açısından iyi bir noktada tamamlanacağına işaret ettiğini söyledi.

Benzer bir tablonun tescil sayılarında da görüldüğüne dikkati çeken Varank, ocak-haziran döneminde bin 152 patent, 307 faydalı model tescilinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Varank, başvuru sayılarındaki gelişimde Ar-Ge'ye yatırım yapan kuruluşların önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda büyük sanayi kuruluşlarının ağırlıkta olduğu yerli patent başvuru sayıları, bu yılın ilk 6 ayında özellikle KOBİ'lerin ve üniversitelerin de katkısıyla daha geniş bir tabana yayıldı. Geçtiğimiz yıllarda ilk 10'da yer alan firmaların başvuru sayılarında bir miktar düşüş olmasına karşın toplam başvuru sayısı korundu. Bu durum, daha fazla firmamızın yenilik yapma eğiliminde olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli."

Zirvedeki kuruluşlar

En fazla yerli patent başvurusu yapan firma ve kuruluşlara ilişkin bilgileri de aktaran Varank, yılın 6 ayında, TÜRKPATENT verilerine göre, Arçelik'in 150 başvuruyla birinci, Turkcell'in 70 başvuruyla ikinci sırada yer aldığını, Mercedes-Benz Türk ve Vestel Elektronik'in 30'ar başvuruyla üçüncü sırayı paylaştıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:20
  1. TÜRKPATENT
  2. Marka
  3. Başvuru

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