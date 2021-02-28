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Ekonomi Marka başvuru sayısında belirgin artış! Firmalar yarış halinde
Ekonomi

Marka başvuru sayısında belirgin artış! Firmalar yarış halinde

2020’de 170 bin 600’e yakın marka başvurusu yapılması memnuniyetle karşılandı. Yüzde 27’ye varan başvuru artışının ardından “Firmalar, ürünlerini satmak ve gelirlerini arttırmak için markalaşma yarışına giriyor” yorumu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 14:18:00 -
Marka başvuru sayısında belirgin artış! Firmalar yarış halinde

Buğra Kardan

Marka başvuru adedi, 2020’de 2019’a göre yüzde 26.97 artarak 170 bin 590’a vardı. Başvurularda görülen belirgin artış marka danışmanları tarafından olumlu bulundu.

Türkiye'ye güven duyuluyor

Danışmanlarca “Art arda gelen marka müracaatları, hükümetin devreye aldığı teşviklerin ve reformların önemli görüldüğünü ortaya koymaktadır. Hem ülkemize hem ekonomimize büyük güven duyulduğuna işaret etmektedir” görüşü paylaşıldı. İlaveten 2020’de pandemi tehdidinden ötürü ürün ticaretinin dijital ortama kaydığı dile getirilerek, şunlar ifade edildi: “Pandemi döneminde e-ticaret ön plandaydı. Dünyanın tamamında online ürün alım satımı arttı. Doğal olarak dev gruplar ile firmalar ürünlerini müşterilerine tanıtmak ve sunmak için süratle markalaştılar. Şu anda da küçük firmalar, dijitalleşmek ve markalaşmak için rekabet halindeler. Bunda tüketicilerin evlerine kapanmaları ve e-ticaret platformlarından ürün alıp satmayı tercih etmeleri önemli rol oynuyor. Tabii dünya dönüşümden geçiyor, ticaretin kuralları ve kaideleri yeniden belirleniyor. Bu durum da küçük ya da büyük tüm şirketleri markalaşmaya itiyor.”

 

İstanbul ilk sırada

Öte yandan 2020’de marka başvurularına büyük şehirler damga vurdular. En çok başvuru 71 bin 455’le İstanbul’dan geldi. Bu ilimizi 12 bin 391’le Ankara, 9 bin 434’le İzmir, 6 bin 863’le Bursa, 5 bin 225’le Antalya, 4 bin 418’le Gaziantep, 4 bin 232’yle Konya, 3 bin 233’le Kocaeli, 2 bin 722’yle Adana takip etti. Mersin 2 bin 480, Denizli 2 bin 274, Kayseri 2 bin 159, Hatay bin 555, Sakarya bin 368, Manisa bin 360, Balıkesir bin 324, Eskişehir bin 320, Samsun bin 303, Aydın bin 208, Tekirdağ bin 158, Kahramanmaraş 831, Trabzon 806, Diyarbakır 777, Şanlıurfa 751 başvuruyla öne çıktı. Üreticiler ve tüccarlar, Anadolu’dan yapılan marka müracaatlarının giderek arttığına dikkat çektiler. 2021’de müracaatlara yenilerinin ekleneceğini vurgulayarak, “Şirketlerimiz ürünlerini ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına yaymak, kârlarına kâr katmak için markalaşmayı odağa alacaklar” dediler. Hükümeti ise marka talebini arttıracak adımlar atmaya davet ettiler.


Yeni Akit Gazetesi
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