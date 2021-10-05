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Ekonomi Mark Zuckerberg servet kaybetti! 7 saatteki zarar dudak uçuklattı
Ekonomi

Mark Zuckerberg servet kaybetti! 7 saatteki zarar dudak uçuklattı

Facebook ve WhatsApp servislerinde yaşanan tarihin en uzun süreli kesintisinin maliyeti ortaya çıktı. 7 saat süren kesinti sonrası şirketin hisseleri yüzde 6 değer kaybederken, bu düşüşün maliyetinin 60 milyar dolar olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 10:03:00 -
Mark Zuckerberg servet kaybetti! 7 saatteki zarar dudak uçuklattı

Facebook ve bünyesine barındırdığı Instagram, WhatsApp gibi tüm servisler, dün akşam saatlerinde 2008'den bu yana en uzun süreli kesintiyi yaşadı.

Tüm akşam boyunca devam eden erişim sorunları esnasında kullanıcılar, 7 saat boyunca bu servislerin hiçbirine ulaşamadı.

Öte yandan, Facebook'un eski çalışanlarından Frances Haugen'ın şirket hakkında yaptığı olumsuz açıklamalar, Facebook hisselerinde çöküşe neden oldu.

Haugen, Facebook'un platformunda nefret, şiddet ve yanlış bilgiler paylaşan içeriklerle mücadelede kaydettiği ilerlemeyi abartarak halka ve yatırımcılarına yalan söylediğini iddia etti.

Eski yönetici iddialarını desteklemek için "on binlerce" sayfalık belgeyi kanıt olarak sundu.

Bir günde 60 milyar dolar kayıp

Haugen'in açıklamalarının ardından borsada değer kaybetmeye başlayan Facebook hissesi, küresel erişim sıkıntısının ardından kayıplarına devam etti.

Nasdaq'da işlem gören şirketin hisse senetleri, yaklaşık yüzde 6'lık değer kaybıyla 323 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, şirkete yaklaşık 60 milyar dolar kaybettirdi.

Küresel ekonomiye maliyet 500 milyon dolar

İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu söyledi.

Mark Zuckerberg'in kişisel serveti eridi

Mark Zuckerberg'in kişisel serveti 3 saat içinde 7 milyar dolar düştü. Böylece Facebook CEO'su, dünyanın en zenginler listesinden bir basamak aşağı inmiş oldu.

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