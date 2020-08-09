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Spor

Mario Lemina'dan sert tepki: Pişman olacaksınız

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve sürekli sakatlandığı için eleştirilen Mario Lemina, kendisine ait instagram hesabından sert açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 02:53:00 -
Mario Lemina'dan sert tepki: Pişman olacaksınız

Mario Lemina sosyal medya ortamından verdiği cevapta, "İyi futbolcu ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceğiz. Beni bir daha takip etmeyin. Size söz veriyorum pişman olacaksınız." diyerek tepki gösterdi.

Afrika ülkesi Gabon'da doğan futbolcu, "Futbol oynamak istiyorsam, bu benim tercihim. Ev almak istiyorsam, bu benim tercihim. Şarkı söylemek istiyorsam, bu benim tercihihim. Öyleyse... Ben sizin hayatınız hakkında konuşmam." dedi.

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