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Spor

Mario Lemina’dan flaş sözler 'Size söz veriyorum pişman olacaksınız!'

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 12:40:00 -
Mario Lemina’dan flaş sözler 'Size söz veriyorum pişman olacaksınız!'

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten ve gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olan Mario Lemina, sosyal medya hesabından kendisi hakkında yapılan 'sürekli sakatlanıyor' eleştirilerine cevap verdi.

Lemina, ''İyi futbolcu ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceğiz. Beni bir daha takip etmeyin. Size söz veriyorum pişman olacaksınız. Ben her zaman fedakarlık yapan biriyim. Bunlar için endişelenmeyin. Diğerlerine sevgiler.'' dedi.

''Ben sizin hayatınız hakkında konuşmam''

Yıldız orta saha, ayrıca ''Futbol oynamak istiyorsam, bu benim tercihim. Ev almak istiyorsam, bu benim tercihim. Şarkı söylemek istiyorsam, bu benim tercihim. Öyleyse... Ben sizin hayatınız hakkında konuşmam.'' sözlerini kullandı.

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