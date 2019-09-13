Mario Lemina’da sorun yok Kasımpaşa maçında 30.

Kasımpaşa maçında 30. dakikada oyundan çıkan Galatasaray’ın 26 yaşındaki futbolcusu Mario Lemina, mide bulantısı yaşadığı için sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı mağlup ettiği mücadeleye 11’de başlayan Mario Lemina, maça devam edememişti. Müsabakanın 30. dakikasında yerini Ömer Bayram’a bırak Lemina’da önemli bir şey çıkmadı. 26 yaşındaki futbolcu maç esnasında mide bulantısı hissettiğinden dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Başarılı futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Lemina sosyal medya hesabından da, "Sakatlık yok beyler, endişelenmeyin. Oynamaya devam, en güçlü Galatasaray" notunu paylaştı.

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