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Mario Lemina, İstanbul'a geldi

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:28
Mario Lemina, İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul'a geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen Lemina, İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.

Havalimanında herhangi bir açıklama yapmayan Lemina, sarı-kırmızılı kulübe hareket etti.

Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:28
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Mario Lemina
  4. SÜPERLİG
  5. transfer

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